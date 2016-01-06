موجز الصحافة المحلية.. معركة رئاسة البرلمان تدخل مرحلة الحسم

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان "معركة رئاسة البرلمان تدخل مرحلة الحسم".

وســط حالة مــن الترقب، ينتهى الجدل خلال أيام قليلــة حول اختيار رئيــس البرلمــان الجديد بانطلاق أولى جلســات مجلس النواب ، يوم الأحــد المقبل، فيما تتجــه المؤشــرات بقوة نحو حســم المنصـب لصالح الفقيه القانونى والدسـتورى الدكتور على عبدالعال، مرشح ائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، فى حين يتمسك منافسوه توفيق عكاشة وأسامة العبد وكمال أحمد بالترشح للمنصب، وفى هذا الإطار قالت أحزاب الوفد والتجمع والمصريين الأحرار، إنها ستحسم موقفها من المرشحين لرئاســة المجلس خلال اليومين المقبلين.

وأكد محافظ القاهرة الدكتور جلال سعيدـ فى حوار لـ"الأهرام"، أن منطقة ماسبيرو إحدى أغلى مساحات الأراضى فى العالم القديم ـ نظرا لموقعها الاستراتيجى على النيل، وأنه تم عمل تخطيط للمنطقة وتقويم الأصول، واستطلاع آراء السكان حول البقاء أو الرحيل، وفقا لأوضاعهم، وتبيان ممتلكاتهم، حيث حسمت محافظة القاهرة ثلاث قضايا مهمة، مع مطلع العام الجديد، مثلت صداعا فى رأس العاصمة، وهى منطقة مثلث ماسبيرو، ومجمع التحرير، ومبنى الحزب الوطنى.

وكشفت صحيفة "الأخبار" أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية كثفت استعدادها للاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء اليوم، حيث رصدت أعمال الترميم واستعدادات الكنيسة لاستقبال كبار رجال الدولة قبل 24ساعة من قداس عيد الميلاد المجيد علي ان تبقي السقالات الحديدية في مكانها لاستكمال اعمال الترميم والتي ستستمر لمدة 3سنوات.

>وقالت مصادر معنية بملف النيل لصحيفة "المصرى اليوم" إن الحكومة كلفت الوفد الفنى المصرى الذى يضم خبراء السدود بوزارة الرى، بإعداد تقرير فنى حول إمكانيات تطبيق المقترحات المصرية لزيادة فتحات سد النهضة الإثيوبى لضمان زيادة معدلات تمرير المياه إلى النيل الأزرق، مرورا بالسودان ومصر لتقليل الآثاء السلبية لعمليات التخزين المتوقع.

وعملت "الشروق" من مصادر مسئولة بالوفد المصرى بالمجلس التنسيقى المصرى – السعودى الذى اختتم أعماله فى الرياض، أن هناك تفهما كبيراً من الجانب السعودى فيما يتعلق بالمساعدات والمنح التى ستقدمها المملكة لمصر خلال الفترة القادمة.