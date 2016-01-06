المدير التنفيذى لاتحاد الكرة يعترف بالمكالمة المسربة:"مرتكبتش جريمة"

اعترف ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، بما جاء فى المكالمة المسربة بينه وبين وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام المؤقت، لاختيار حكام بأعينهم لإدارة مباريات الزمالك.

وقال ثروت سويلم، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع خالد الغندور،"أحنا فى المكالمة لم نخوض فى أعراض حد، ولا جبنا فى سيرة أى حد، ولا كنا بنتفق على رشوة، واحنا بنتقى ربنا، ولو سمعت المكالمة يا كابتن خالد هتلاقينى بقوله هروح العمرة بكرة".

وأضاف:"أنا مش معايا رقم الكابتن وجيه أصلا، وهو اللى اتصل بيا وانا مسافر الشرقية قبل ما أروح أعمل عمرة تانى يوم، وبتكلم معاه عادى جداً فى الحكام والتحكيم، ولما اتسألت النهاردة قولت إنى مكلمتش وجيه، لحد ما سمعت المكالمة وافتكرت".

وتابع المدير التنفيذى لاتحاد الكرة: "الكل عارف أنى أهلاوى جداً، وأنا مش بجامل مرتضى منصور، بقدر ما بجامل نفسى وبجامل المنظومة، ومرتضى كان باعت جواب قبل الماتش بيقول مش عايز جهاد جريشة، واللي عنده مكالمات تانية يطلعها أنا معملتش جريمة، وكانت مكالمة عابرة، ومش هرفع قضية على صاحب التسريب، وقرفان من الجو العام".

واستطرد سويلم قائلاً: "خلاص سبنا كل حاجة فى البلد وقعدنا نسمع مكالمة مسربة، مانا كنت ضابط بوليس وعندى معلومات للناس اللى بتخبط وبتغلط، لكنى أكبر من كده".

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