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نائب"منع البوس":عادة سيئة تسبب الأمراض وتهمنى صحة المواطنين

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نائب"منع البوس":عادة سيئة تسبب الأمراض وتهمنى صحة المواطنين نائب"منع البوس":عادة سيئة تسبب الأمراض وتهمنى صحة المواطنين
قال النائب إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب بدائرة بلقاس وجمصة، إنه التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، وطالبه بمساعدة وزارة الصحة من خلال الحث على منع تقبيل الرجال والنساء بعضهم البعض فى جميع المصالح العامة، ووصفها بـ"العادة السيئة"، كون ذلك يؤدى إلى انتشار الأمراض الجلدية وكذلك بعض الفيروسات، حسب قوله.

وأضاف "عجينة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "أنا " الذى تقدمه الإعلامية عبر التليفزيون المصرى والفضائية المصرية،:" المفروض كل جهات الدولة تتعاون مع وزارة الصحة فى مقاومة هذه العادة السيئة .. وتوجهت إلى وزير الاوقاف كونه يمتلك منابر تصل لــ65% من المواطنين.. ما يهمنى هو صحة المواطنين".

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