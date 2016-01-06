أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجدى العجاتى:مدة رئيس الجمهورية من المحظورات ولا يملك تعديلها أحد

Google+ Print
مجدى العجاتى:مدة رئيس الجمهورية من المحظورات ولا يملك تعديلها أحد مجدى العجاتى:مدة رئيس الجمهورية من المحظورات ولا يملك تعديلها أحد
أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مدة رئيس الجمهورية فى الدستور، لن تتغير فى أى تعديل دستورى، لأن هناك محظورات ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية لم يطالب بأى تعديل، مضيفاً "مفيش داعى للدعوات التى تخرج".

وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن "قانون التظاهر أخذ قدر كبير من الجدل فى الفترة السابقة، لافتاً إلى أن قسم التشريع قبل إصدار قانون التظاهر المصرى أتى بكل قوانين العالم الخاصة بهذا الأمر ووجدها فى منتهى القسوة والشدة، "لكن قانون التظاهر لدينا بسيط جدا"، لاسيما أن التظاهر يتم بالإخطار وليس بالموافقة.

وأضاف "العجاتى" خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى " الذى يقدمه على فضائية "أم بى سى مصر"، أن "الإشكالية حول قانون التظاهر هى فى وضع بعض الغرامات التى ترتكب أثناء المظاهرة"، مضيفاً "لو مظاهرة عادية مشيت من غير ترخيص وإخطار مفهاش عقوبة والحكومة ممكن تكسر الغرامة .. لكن لو قتل واحد أثناء المظاهرة دى اللى شددناها".

وحول الأزمة الأخيرة بين النواب والأمين العام للمجلس، أوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه استخدم حقه القانونى فى تعيين المستشار أحمد سعد أمين عام جديد لمجلس النواب، مؤكداً أن رئيس الوزراء فوضه بأنه هو المسئول عن البرلمان لحين إنعقاده وفقا للدستور.

العجاتى:الإفراج عن المدانين بقانون التظاهر حال عدم مناقشته خلال الـ"15 يوم"

مجدى العجاتى: الحكومة لن تعرض على البرلمان تعديل "قانون التظاهر"
>مجدى العجاتى: مجلس النواب سيكون متزنا والتكتلات تحت القبة ليست عيبا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم