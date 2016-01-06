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نجل عبد الناصر:"الاستثمار" مقبرة القطاع العام ويجب إشراف "الرئاسة" عليه

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نجل عبد الناصر:"الاستثمار" مقبرة القطاع العام ويجب إشراف "الرئاسة" عليه نجل عبد الناصر:"الاستثمار" مقبرة القطاع العام ويجب إشراف "الرئاسة" عليه
طالب عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بضرورة إشراف هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة على شركات قطاع الأعمال العام، وأن يبحث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن دماء جديدة وكفاءات جديدة لتولى مسئولية هذه الشركات للنهوض بها.

وقال عبد الحكيم، خلال استضافته ببرنامج البرلمان الذى يقدمه الإعلامى نصر القفاص على فضائية "أون تى فى"، إن وزارة الاستثمار مقبرة القطاع العام، مشيراً إلى أن الشركات التى تم إنقاذها من القطاع العام تعمل تحت إشراف القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع وليس وزارة الاستثمار.

وأشار عبد الحكيم، إلى أن القطاع العام من حمل ومر بها بسلام خلال حروبها، وكان له أب اسمه جمال عبد الناصر والدكتور عزيز صدقى وبعد عام 74 بدأت الشركات العمل بدون أى مسئولية.

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مصر 365

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