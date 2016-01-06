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7 وزراء يعودون من الرياض بعد مشاركتهم باجتماعات "التنسيقى المصرى السعودى"

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7 وزراء يعودون من الرياض بعد مشاركتهم باجتماعات "التنسيقى المصرى السعودى" 7 وزراء يعودون من الرياض بعد مشاركتهم باجتماعات "التنسيقى المصرى السعودى"
عاد إلى القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وزراء التعاون الدولى سحر نصر، و البترول طارق الملا، و الكهرباء محمد شاكر، و القوى العاملة جمال سرور، والاستثمار أشرف سالمان، و التربية والتعليم الهلالي الشربيني، والإسكان مصطفى مدبولى ، قادمين من الرياض بعد مشاركتهم فى اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى الثالثة بالرياض، وكان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة قد عاد الي القاهرة فى وقت سابق.

كان الوزراء قد شاركوا على مدى يومين فى اجتماعات ثنائية مع نظرائهم السعوديين ورأس الاجتماع من الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب السعودى الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتم خلال الاجتماع، إجراء مراجعة شاملة لما قامت به فرق العمل الفرعية التي شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول، الذي وقع فى مدينة الرياض ديسمبر الماضي، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للمجلس في القاهرة.

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مصر 365