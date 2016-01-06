أزمة التسريبات - عبد الوهاب لـ في الجول: الأهلي سيجتمع.. وسنرى هل هذا يهدد تكافؤ الفرص

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن المجلس سيطرح في اجتماعه أزمة التسريبات الهاتفية لمسؤولي اتحاد الكرة.

وكان تسريب هاتفي يزعم إنه لمسؤول باتحاد الكرة وآخر بلجنة الحكام قد انتشر مؤخرا يتحدثان فيه عن تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك والمقاصة إرضاء لرئيس الزمالك مرتضى منصور.

وسأل FilGoal.com عضو مجلس إدارة الأهلي محمد عبد الوهاب إذا كان سيطرح أمر التسريبات الهاتفية لمسؤولي اتحاد الكرة.

وقال "سنجتمع لبحث هذا الأمر وسندرس هذا الأمر إذا كان يهدد تكافؤ الفرص أم لا".

وأضاف عبد الوهاب "قد نطالب باللجوء لتحكيم أجنبي".

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