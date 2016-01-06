أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أزمة التسريبات - مرتضى منصور: المكالمة لا تدين الزمالك.. وجريشة ليس ' حبيبي '

Google+ Print
أزمة التسريبات - مرتضى منصور: المكالمة لا تدين الزمالك.. وجريشة ليس ' حبيبي ' أزمة التسريبات - مرتضى منصور: المكالمة لا تدين الزمالك.. وجريشة ليس ' حبيبي '

أكد مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ناديه لا يوجد شيء يسيء إليه في المكالمة المُسربة التي يزعم أنها تجمع مسؤولي اتحاد الكرة لاختيار حكاما بعينهم لمباريات الأبيض.

وكانت مكالمة مُسربة قد جمعت بين شخصين زُعم إنهما ثروت سويلم المدير التنفيذي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام يقولون: "جبتله الحكم اللي بيحبه.. جهاد جريشة".

وقال منصور عبر قناة LTC يوم الثلاثاء: "المكالمة لا يوجد بها شيء يسيء لنادي الزمالك.. يدعون أن جهاد جريشة حبيبي بالعكس قدمت شكوى ضده ثلاث مرات".

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى تحتوي على اسم جهاد جريشة ومحمود البنا ومحمود عاشور كثلاث حكام يرفض إسناد مباريات الفريق الأبيض إليهم.

وأضاف "المكالمة لا تدين الزمالك بشيء.. قلت أريد حكم لا يظلمني حكم عادل، هل من المفترض أن أقول أريد حكم ظالم وجبار؟"

وتابع "التسجيل عموما بدون إذن نيابة أو قرار محكمة جريمة ينص عليها القانون وعقوبتها ثلاث سنوات".

وأتم "سأسجن من نشر هذه التسريبات".

طالع - سويلم يرد على التسريبات: غير صحيحة.. فقط أجيد التعامل مع مرتضى رغم "أهلاويتي"

- وجيه أحمد لـ في الجول: لن أستقيل.. ولهذا السبب اخترت جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة

شاهد المكالمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع