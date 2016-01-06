أزمة التسريبات - مرتضى منصور: المكالمة لا تدين الزمالك.. وجريشة ليس ' حبيبي '

أكد مرتضى منصور منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك أن ناديه لا يوجد شيء يسيء إليه في المكالمة المُسربة التي يزعم أنها تجمع مسؤولي اتحاد الكرة لاختيار حكاما بعينهم لمباريات الأبيض.

وكانت مكالمة مُسربة قد جمعت بين شخصين زُعم إنهما ثروت سويلم المدير التنفيذي ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام يقولون: "جبتله الحكم اللي بيحبه.. جهاد جريشة".

وقال منصور عبر قناة LTC يوم الثلاثاء: "المكالمة لا يوجد بها شيء يسيء لنادي الزمالك.. يدعون أن جهاد جريشة حبيبي بالعكس قدمت شكوى ضده ثلاث مرات".

وكان الزمالك قد تقدم بشكوى تحتوي على اسم جهاد جريشة ومحمود البنا ومحمود عاشور كثلاث حكام يرفض إسناد مباريات الفريق الأبيض إليهم.

وأضاف "المكالمة لا تدين الزمالك بشيء.. قلت أريد حكم لا يظلمني حكم عادل، هل من المفترض أن أقول أريد حكم ظالم وجبار؟"

وتابع "التسجيل عموما بدون إذن نيابة أو قرار محكمة جريمة ينص عليها القانون وعقوبتها ثلاث سنوات".

وأتم "سأسجن من نشر هذه التسريبات".

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