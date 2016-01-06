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أزمة التسريبات - شبانة: على المتضرر اللجوء للقضاء.. ولدي مكالمات أخرى

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أزمة التسريبات - شبانة: على المتضرر اللجوء للقضاء.. ولدي مكالمات أخرى أزمة التسريبات - شبانة: على المتضرر اللجوء للقضاء.. ولدي مكالمات أخرى

أكد محمد شبانة رئيس رابطة النقاد الرياضين أنه يمتلك مكالمات أخرى تدين بعض مسؤولي اتحاد الكرة وليست فقط التي نشرها.

وكان تسريب هاتفي قد انتشر لثروت سويلم مع وجيه أحمد يتحدثان فيه عن اختيار جهاد جريشة لمباراة الزمالك والمقاصة إرضاء لرئيس الزمالك مرتضى منصور.

وقال شبانة صاحب التسريب لقناة LTC "محتوى المكالمة أخلاقيته أهم من أخلاقية التسجيل نفسه، لا يصح ولا يليق واحد مسؤول بالاتحاد وآخر بلجنة الحكام".

وأضاف "لا يصح أن يخرج أحدهم ويقول سأعين له الحكم الذي يحبه".

وأردف "كان من الممكن أن أقوم بعمل أكبر من هذا وأقول أن الزمالك عرض علي إخفاء الأمر لكن هذا لم يحدث".

وتابع "الزمالك لم يطلب شيئا ولا حكم بعينه ولا يوجد ما يدينه في المكالمة، الرجل حاول أن يرضي من نفسه".

وتابع "هذا عمل صحفي ولم أحصل على المكالمة من فودافون كما يدعي رئيس الزمالك وهي ليست مكالمة واحدة، الموضوع مهني بحت".

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فيديو اليوم السابع