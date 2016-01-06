إعلان Mel Gibson لتقديم الـ Golden Globes يُشعل تويتر غضباً

أيام قليلة تفصلنا من موعد حفل توزيع جوائز Golden Globes الـ 73، ومن الطبيعي أن تتحوّل الأنظار إلى مقدّمي الحفل. إلا أن إدارة المهرجان حسمت موقفها عبر Twitter مساء الاثنين وأعلنت عن اختيارها كل من Eddie Redmayne وJulianne Moore بالإضافة الى Amy Adams للمشاركة في تقديم الحفل المقرّر إقامته يوم الأحد 10 يناير / كانون لثاني الجاري في فندق Beverly Hilton.

وكان قد ذكر إسم Mel Gibson بأنه سيكون من المقدّمين الضيوف الأشهر للسهرة، هو الحائز على جائزة Golden Globe في العام 1996 عن إخراج فيلمه الشهير Braveheart، كما تمّ ترشيحه لأفضل ممثل لعام 1997 عن دوره في فيلم Ransom، ورشح مرة أخرى لأفضل ممثل لعام 2001 عن دوره في فيلم What Women Want.

قوبل إعلان هذا النبأ الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد مستخدمي تويتر: Mel Gibson؟ ألهذه الدرجة أنتم مصابون باليأس ؟".

فالمعروف عن Gibson أنه أدلى في الماضي تصريحات معادية للسامية، كما تمّ اعتقاله لعدّة مرات بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الخمر.. لهذا السبب توارى فنياً عن الأنظار وربما بتقديمه لحفل Golden Globes بعد أيام سيحاول أن يشكّل بداية جديدة بعد الإنتقادات التي توجّهت إليه في السنوات الأخيرة، فيما رحّبت آراء آخرى وعبرت عن فرحتهم العارمة لاختيار المخرج الشهير Mel Gibson ، مؤكدين أنه سيضفي روحه المرحة خلال الحفل.

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