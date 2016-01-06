هل تعتزل السلطانة ناهد دوران لأجل مولودتها الجديدة؟

أنهت النجمة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران شهر حملها الثامن، وبدأت بالعد العكسي لاستقبال مولودتها الأولى.

وقد شوهدت نور وهي تتسوّق لابنتها، برفقة شقيقاتها ووالدتها اللواتي شاركنها فرحة التسوق، وانتظار قدوم الإبنة الجديدة التي بدأت الاستعدادات لاستقبالها.

وقد شوهدت نور وهي تشتري عربة للطفلة، كما حرصت على أن يكون اللون الوردي ميزة معظم ملابسها الجديدة التي أشترتها من أفخم الماركات التركية والأجنبية.

كما استقبلت نور في منزلها، صديقتها الممثلة هازال كايا وأهدتها حذاء أزرق اللون اقتنته للمولودة خلال زيارتها الأخيرة لأمريكا.

وبعد إنهائها تصوير دورها في المسلسل التاريخي (فيلينتا) تفرغت نور تماماً لتجهيزات ولادتها الوشيكة في الشهر الحالي، ومتوقع أن تأخذ إجازة طويلة من التمثيل في اعتزال مؤقت لتتفرغ فيه لتربية ابنتها في عامها الأول.

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