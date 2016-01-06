أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نجمة "أراب جوت تالنت" ياسمينا تبرر ظهورها بفستان عاري الصدر وتعتذر

Google+ Print

الثلاثاء 05-01-2016 22:43

أُثارت نجمة "أراب جوت تالنت" ياسمينا العلواني ابنة الـ17 عاماً إستياء جمهورها أمس، بعد ظهورها بفستان مكشوف الصدر في حلقتها مع الاعلامي عمرو الليثي من برنامجه "بوضوح"، حيث أجمعت الانتقادات على أن الفستان لا يليق بطفولة ياسمينا، وإتهموها بأنها بدأت في تغير ستايل ملابسها بشكل قد ينفر منها محبوها.

ولم تجد ياسمينا حلاً سوى الاعتذار من جمهورها عبر الفيس بوك حيث كتبت " بعتذر لكل جمهوري على طريقة ظهوري امبارح في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي د عمرو الليثي .. الفستان الأساسي حصله مشكله قبل التصوير بعشر دقائق فاضطريت اني أظهر بالفستان ده عشان أحل الأزمة .. لكن أنا لا زلت بحترم جمهوري و كل الناس اللي بتحبني و اللي ساندتني عشان أكون في المكانة دي بس لزم التوضيح .. بحبكم وربنا ما يحرمني منكم يارب و أفضل دائما عند حسن ظنكم".

 

بالمستندات: حقيقة مرض ساندي الذي اعتزلت الغناء بسببه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي