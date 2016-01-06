نجمة "أراب جوت تالنت" ياسمينا تبرر ظهورها بفستان عاري الصدر وتعتذر

أُثارت نجمة "أراب جوت تالنت" ياسمينا العلواني ابنة الـ17 عاماً إستياء جمهورها أمس، بعد ظهورها بفستان مكشوف الصدر في حلقتها مع الاعلامي عمرو الليثي من برنامجه "بوضوح"، حيث أجمعت الانتقادات على أن الفستان لا يليق بطفولة ياسمينا، وإتهموها بأنها بدأت في تغير ستايل ملابسها بشكل قد ينفر منها محبوها.

ولم تجد ياسمينا حلاً سوى الاعتذار من جمهورها عبر الفيس بوك حيث كتبت " بعتذر لكل جمهوري على طريقة ظهوري امبارح في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي د عمرو الليثي .. الفستان الأساسي حصله مشكله قبل التصوير بعشر دقائق فاضطريت اني أظهر بالفستان ده عشان أحل الأزمة .. لكن أنا لا زلت بحترم جمهوري و كل الناس اللي بتحبني و اللي ساندتني عشان أكون في المكانة دي بس لزم التوضيح .. بحبكم وربنا ما يحرمني منكم يارب و أفضل دائما عند حسن ظنكم".

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