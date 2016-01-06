أسرار "مسافات" إلهام الفضالة غامضة

تواصل مجموعة مرموقة من نجوم الوسط الفني بالكويت تصوير أحدث نتاجات الدراما الكويتية والخليجية بعنوان «مسافات» من تأليف دخيل النبهان وإخراج محمد القفاص وإنتاج «صباح بكتشرز» -عامر الصباح- ومنتج منفذ – سبكتروم بكتشرز.

وبطولة حشد من النجوم، منهم إلهام الفضالة وحسين المنصور ومحمود بوشهري ومحمد العجيمي ونور الغندور ومحمد المسلم وعبدالله السيف وعبدالعزيز النصار وغرور وعبدالله بهمن وخالد مظفر وريم ارحمة ومي البلوشي وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث هذا العمل الجديد حول «تماضر» وهي سيدة أعمال في نهاية الأربعينات من عمرها. وهي بالرغم من أنها تمتلك ثروة طائلة إلا أنها تتميز بالرزانة في تعاملها مع من حولها وحتى أبنائها الخمسة.

فيما تعيش منذ البداية حالة قلق وتوتر لأسباب كثيرة، بعضها ظاهر وبعضها غامض.

وتحدث المنتج عامر صباح قائلا: عودنا جمهورنا دائما على كل ما هو جديد وثري، وهو أمر يتطلب منا البحث الدائم على النصوص الذكية وأيضا فريق العمل المتميز من الفنانين والفنيين على حد سواء.

ووفق تلك المعطيات يأتي مسلسل «مسا فات»، والعنوان بحد ذاته مليء بالتساؤلات، وسيكون هذا العمل هديتنا للجمهور الحبيب في كل مكان مع النصف الأول من العام الجديد.

وقالت الفنانة إلهام الفضالة عن شخصيتها بالمسلسل: «تماضر» شخصية مركبة مشبعة بالأسرار، وهناك سر خفي في تعاملها مع زوجها المعاق عن الكلام والحركة. وعبر تلك المعطيات تمضي أحداث الشخصيات والعمل وسط حالة من الغموض الذي يتطلب مساحات أكبر من الأداء وأيضا التحليل الذكي في رسم المشاهد وحركة الكاميرا بقيادة المخرج المتميز محمد القفاص».

وأضاف المخرج البحريني محمد القفاص: «ما يسعدني حقا ذلك العمق العالي في الأداء الذي يستوعب نصا يمتلك لغته وأسراره، وهو ما يمنح المخرج وفريقه العمل على الجوانب التي تساهم بإثراء التجربة ومضامينها. وسعادتي أكبر بامتزاج الأجيال في بوتقة عمل درامي أتوقع له الكثير في ظل ما يحيط أحداثه وشخصياته من غموض شديد».

وصرّح النجم حسين المنصور: «أقدم شخصيتين كلاهما يخبئ الكثير من الأسرار والحقائق التي تتكشف مع أحداث هذا العمل الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التجارب الدرامية. حيث ذهاب الدراما الخليجية إلى الغموض في إطار من الطرح الاجتماعي الرصين والعميق.

ومن خلال تلك الشخصيات التي أقدمها منها الزوج المعاق وشقيقة قتيبة ولكل منهما مضامينه التي تختلف شكلا ومضمونا مما يتطلب أداء مختلفا للشخصية والصعوبة بالتقاء هذه الشخصيات عبر حرفية مخرجنا المبدع محمد القفاص الذي عودنا دائما على بصماته الإبداعية العالية والمدهشة».

بدوره قال النجم محمود بوشهري: «أولا، يوجد بالعمل مباراة عالية على صعيد الشكل والأداء، وهو ما يعني تفجير طاقات جميع عناصر التجربة بمستوى تلك التحديات التي تتطلب حضورا وفهما وتحليلا للشخصية التي يقدمها كل فنان، وكل ما أستطيع قوله حول الشخصية إنها عبارة عن شخصية محورية وهي جزء أساسي من غموض الشخصيات خصوصا عبر الحقائق التي يكشف عنها سواء حول العلاقات التي تحيط به أو من خلال أهدافه الشخصية».

وصرّح النجم محمد العجيمي: «الدراما في مسلسل (مسا فات) تذهب إلى مناطق متجددة على صعيد الشكل والضمون، فنحن أمام نص ذكي ثري بالشخصيات والأحداث وأيضا مخرج عالي الكعب مقتدر استطاع أن يأخذ بالتجربة إلى لعبة ذكية على صعيد التحليل الإخراجي للمشاهد ما جعل التجربة عامرة بالحلول والنبض الذي يتطلب دائما لياقة عالية في الأداء. وهكذا الأمر بالنسبة لبقية عناصر التجربة على صعيد التصوير على وجه الخصوص.

نسرين طافش: شرطان لمن يريد الزواج بي