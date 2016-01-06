نجم " ستار أكاديمي" محمد شاهين يحتفل بعيد ميلاده بحضور فني حاشد

احتفل محمد شاهين نجم الموسم العاشر من "ستار أكاديمي" بعيد ميلاده وسط أصدقائه المقربين من الوسط الفني وعدد من زملائه من برامج إكتشاف المواهب.

كان ضمن الحضور من نجوم ستار اكاديمي مينا عطا ،رنا سماحة ،محمد سراج ،ليث ابو جودة وسالي و نجمة " آراب ايدول" كارمن سليمان.

كما تواجد هيثم نبيل والملحن مصطفى جاد والملحن احمد حسين ،عازف الناي أحمد خيري .. و غيرهم ممن شاركوا شاهين تقطيع التورتة وإطفاء الشمعة الـ "20" .

وتخلل الحفل الاستماع إلى البرقية الصوتية التي أرسلها الفنان حمادة هلال لـ شاهين لتهنئته بعيد ميلاده، وأشاد بموهبة شاهين الغنائية واعتذر عن الحضور،من جانبه رد شاهين على هلال برسالة تقدير لذوقه ورحه الطيبة.

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