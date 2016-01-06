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بالفيديو: استقبال مثير في المطار لمشترك "ستار أكاديمي" إيهاب أمير في المغرب

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الثلاثاء 05-01-2016 23:51

خلق الاستقبال الذي حظي به المشارك ببرنامج تلفزيون الواقع ستار أكاديمي إيهاب أمير ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب ، حيث نقلت فيديوهات و صور مثيرة لاستقباله بمطار محمد الخامس بالدارلبيضاء من طرف جمهوره الذي كان في استقباله أغلبه فتيات دون سن العشرين اللواتي كن يصرخن من فرط إعجابهن كما أصيبت بعضهن بحالات إغماء .

و كان أمير حظي بتعاطف كبير من دعم معجبيه و فنانين وإعلاميين مغاربة قاموا بنشر صور إيهاب على مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون دعمه و تشجيعه كل على طريقته الخاصة.

يذكر أن أمير بدى سعيدا و متفاجئا لهذا الاستقبال و مندهشا من هذا الحب الكبير ، و ليلة وصوله نشرت عائلته فيديو لأمير و هو يفتح حقيبة مليئة بهدايا المعجبات .

 

 

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سيدتي

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