بالفيديو: استقبال مثير في المطار لمشترك "ستار أكاديمي" إيهاب أمير في المغرب

خلق فيديو الاستقبال الذي حظي به المشارك ببرنامج تلفزيون الواقع ستار أكاديمي إيهاب أمير ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب ، حيث نقلت فيديوهات و صور مثيرة لاستقباله بمطار محمد الخامس بالدارلبيضاء من طرف جمهوره الذي كان في استقباله أغلبه فتيات دون سن العشرين اللواتي كن يصرخن من فرط إعجابهن كما أصيبت بعضهن بحالات إغماء .

و كان أمير حظي بتعاطف كبير من دعم معجبيه و فنانين وإعلاميين مغاربة قاموا بنشر صور إيهاب على مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون دعمه و تشجيعه كل على طريقته الخاصة.

يذكر أن أمير بدى سعيدا و متفاجئا لهذا الاستقبال و مندهشا من هذا الحب الكبير ، و ليلة وصوله نشرت عائلته فيديو لأمير و هو يفتح حقيبة مليئة بهدايا المعجبات .

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