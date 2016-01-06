أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: تلاسن بين بطلة كليب "سيب إيدي" ومطربة ستار أكاديمي

Google+ Print

الأربعاء 06-01-2016 00:01

تلاسنت سلمى الفولي بطلة كليب"سيب إيدي" التي خرجت من حبسها مؤخراً، بعد قضية تحريضها على الفجور، مع مغنية ستار أكاديمي المصرية منة هاني، أثناء مداخلة هاتفية للأخيرة في برنامج "العاشرة مساءا" الذي حلت فيه سلمى ضيفة على الإعلامي وائل الابراشي.

فقد اتهمت سلمى منة هاني أنها أجرت المداخلة لتحقق شهرة على حسابها، فأجابتها منّة "على حساب مين إنتي واحدة بتقلعي أنا منة هاني واحدة بتغني بصوتها مش محتاجة أقلع يا معفنة انتي مريضة نفسيا".

يذكر أن منه هاني سبق واتهمت أنها صاحبة الصوت الذي تم تركيبه على كليب "سيب ايدي" المليء بالمشاهد الفجة وهو ما نفته تماماً.

 

 

نجم " ستار أكاديمي" محمد شاهين يحتفل بعيد ميلاده بحضور فني حاشد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك»

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات