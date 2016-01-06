بالفيديو: تلاسن بين بطلة كليب "سيب إيدي" ومطربة ستار أكاديمي

تلاسنت سلمى الفولي بطلة كليب"سيب إيدي" التي خرجت من حبسها مؤخراً، بعد قضية تحريضها على الفجور، مع مغنية ستار أكاديمي المصرية منة هاني، أثناء مداخلة هاتفية للأخيرة في برنامج "العاشرة مساءا" الذي حلت فيه سلمى ضيفة على الإعلامي وائل الابراشي.

فقد اتهمت سلمى منة هاني أنها أجرت المداخلة لتحقق شهرة على حسابها، فأجابتها منّة "على حساب مين إنتي واحدة بتقلعي أنا منة هاني واحدة بتغني بصوتها مش محتاجة أقلع يا معفنة انتي مريضة نفسيا".

يذكر أن منه هاني سبق واتهمت أنها صاحبة الصوت الذي تم تركيبه على فيديو كليب "سيب ايدي" المليء بالمشاهد الفجة وهو ما نفته تماماً.

نجم " ستار أكاديمي" محمد شاهين يحتفل بعيد ميلاده بحضور فني حاشد