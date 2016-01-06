تنظيم داعش خسر ثلث الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق

أفادت أرقام من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الثلاثاء ان التنظيم الجهادى خسر حوالى ثلث الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق.

وقال الكولونيل الأميركى ستيف وارن الناطق باسم التحالف ان التنظيم خسر "فى العراق نحو اربعين بالمئة وفى سوريا نعتقد انها 20 بالمئة".

وأضاف الناطق لصحافيين فى بغداد "فى البلدين يمكننا القول انهم (الجهاديون) خسروا ثلاثين بالمئة من الاراضى التى يسيطرون عليها".

ومنى تنظيم داعش بهزائم كبيرة فى الاشهر الماضية فى سوريا والعراق آخرها فى الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار العراقية.

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