تنظيم داعش خسر ثلث الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق

أفادت أرقام من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الثلاثاء ان التنظيم الجهادى خسر حوالى ثلث الأراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومنى تنظيم داعش بهزائم كبيرة فى الاشهر الماضية فى سوريا والعراق آخرها فى الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار العراقية.
وقال الكولونيل الأميركى ستيف وارن الناطق باسم التحالف ان التنظيم خسر "فى العراق نحو اربعين بالمئة وفى سوريا نعتقد انها 20 بالمئة".
وأضاف الناطق لصحافيين فى بغداد "فى البلدين يمكننا القول انهم (الجهاديون) خسروا ثلاثين بالمئة من الاراضى التى يسيطرون عليها".
ومنى تنظيم داعش بهزائم كبيرة فى الاشهر الماضية فى سوريا والعراق آخرها فى الرمادى كبرى مدن محافظة الأنبار العراقية.
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