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الخارجية اليمنية تدين تدخلات إيران فى شؤونها وتصفها بـ"الفجة"

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الخارجية اليمنية تدين تدخلات إيران فى شؤونها وتصفها بـ"الفجة" الخارجية اليمنية تدين تدخلات إيران فى شؤونها وتصفها بـ"الفجة"
أدانت وزارة الخارجية اليمنية، التدخلات الإيرانية فى اليمن لزعزعة أمنه واستقراره، عبر دعمها لميليشيات الحوثى وصالح، ووصفتها بـ"الفجة".

وأكدت الوزارة، فى بيان صحفى، مساء الثلاثاء، أن التدخلات الإيرانية تمادت اليوم إلى تدخلات أخرى سافرة فى شؤون عدد من الدول العربية والإسلامية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فى تلك البلدان.

وقال البيان إن ما حدث من اقتحام سفارة المملكة العربية فى العاصمة الإيرانية طهران والقنصلية فى مدينة مشهد وإشعال النار فيهما يعد استمراراً للسياسة الإيرانية العدائية تجاه البلدان العربية.

وأوضح أن الجمهورية اليمنية كانت قد اتخذت فى الثانى من أكتوبر الماضى قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها لدى اليمن وسحب القائم بالأعمال اليمنى، وإغلاق اليمن لبعثتها في إيران احتجاجا على استمرار تدخلها فى الشؤون الداخلية، مؤكدا أن القائم بأعمال السفارة اليمنية أغلق السفارة وغادر منذ ذلك التاريخ.

وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن إيران دعمت المتمردين الحوثيين منذ سنوات طويلة عبر التدريب والتأهيل والأموال والسلاح والتخطيط للانقلاب بالتواطؤ مع المخلوع على عبد الله صالح.

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مصر 365

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