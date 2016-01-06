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بالصوت ..نذيع " مكالمة الفساد الكروى" التى هزت الجبلاية

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بالصوت ..نذيع " مكالمة الفساد الكروى" التى هزت الجبلاية بالصوت ..نذيع " مكالمة الفساد الكروى" التى هزت الجبلاية
ينشر “اليوم السابع”، مكالمة الفساد الكروى التى هزت عرش اتحاد الكرة ، والتى دارت بين أحد مسئولى الجبلاية ومسئول بلجنة الحكام، عن تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاصة التى أدارها الحكم الدولى جهاد جريشة .

ودارت المكالمة حول أختيار حكم دولى للقاء الزمالك والمقاصة وكذلك موقف مجلس إدارة الاتحاد من مصير رئيس اللجنة .

ينشر “اليوم السابع”، المكالمة التى هزت عرش اتحاد الكرة بتسريب حواراً بين أحد مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام.
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>- محمد شبانة ينشر بـ"الأهرام المسائى" مكالمة "فساد كروى" بالجبلاية.. مسئول باتحاد الكرة يستطلع رأى رئيس الزمالك فى اختيار رئيس الحكام بين الغندور وصيام.. وجهاد جريشة لمباراة المقاصة لامتصاص غضب الجماهير

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