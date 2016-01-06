بالصوت ..نذيع " مكالمة الفساد الكروى" التى هزت الجبلاية

ينشر “اليوم السابع”، مكالمة الفساد الكروى التى هزت عرش اتحاد الكرة ، والتى دارت بين أحد مسئولى الجبلاية ومسئول بلجنة الحكام، عن تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمقاصة التى أدارها الحكم الدولى جهاد جريشة .إعلان - Ads إعلان - Ads
ينشر “اليوم السابع”، المكالمة التى هزت عرش اتحاد الكرة بتسريب حواراً بين أحد مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام.
>- محمد شبانة ينشر بـ"الأهرام المسائى" مكالمة "فساد كروى" بالجبلاية.. مسئول باتحاد الكرة يستطلع رأى رئيس الزمالك فى اختيار رئيس الحكام بين الغندور وصيام.. وجهاد جريشة لمباراة المقاصة لامتصاص غضب الجماهير
ودارت المكالمة حول أختيار حكم دولى للقاء الزمالك والمقاصة وكذلك موقف مجلس إدارة الاتحاد من مصير رئيس اللجنة .
ينشر “اليوم السابع”، المكالمة التى هزت عرش اتحاد الكرة بتسريب حواراً بين أحد مسئولي اتحاد الكرة ولجنة الحكام.
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>- محمد شبانة ينشر بـ"الأهرام المسائى" مكالمة "فساد كروى" بالجبلاية.. مسئول باتحاد الكرة يستطلع رأى رئيس الزمالك فى اختيار رئيس الحكام بين الغندور وصيام.. وجهاد جريشة لمباراة المقاصة لامتصاص غضب الجماهير