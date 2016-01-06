العجاتى:الإفراج عن المدانين بقانون التظاهر حال عدم مناقشته خلال الـ"15 يوم"

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن القانون الذى لم يتم مناقشته فى مجلس النواب خلال 15 يوماً يسقط ويزول ما كان له من أثر فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قانون التظاهر لو لم يتم مناقشته خلال الفترة المقررة سيفرج عن المدانين الذين لهم صلة به.

وأضاف "العجاتى" خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه على فضائية "أم بى سى مصر"، أن "كافة القوانين التى صدرت، ستعرض على البرلمان مقدمة من الحكومة التى وافقت عليها وراجعها قسم التشريع بمجلس الدولة ووافق عليها أيضاً، ولكن السلطة التشريعية ملك للبرلمان الذى يملك تعديل القوانين أو إلغاؤها".

وأكد المستشار مجدى العجاتى، أن الحكومة لم تعرض تعديلاً لقانون التظاهر على البرلمان لأنها لا ترى احتياج لتعديل ما قامت بإصداره، قائلاً "الحكومة هتعدله ليه إذا كانت هى اللى مقدماه؟".