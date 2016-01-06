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اتهامات متبادلة بين نقيب الصيادلة ورئيس وحدة الكبد بجامعة المنصورة على الهواء

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اتهامات متبادلة بين نقيب الصيادلة ورئيس وحدة الكبد بجامعة المنصورة على الهواء اتهامات متبادلة بين نقيب الصيادلة ورئيس وحدة الكبد بجامعة المنصورة على الهواء
قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن لجنة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة، تستخدم مرضى فيروس "c" كفئران تجارب لعقاقير علاج الفيروس، مؤكداً أن أكثر من نصف المتلقين للعلاج يعانون من انتكاسة المرض بسبب هذه العقاقير.

وأضاف "عبيد"، خلال لقاءٍ له ببرنامج "ساعة من "، المذاع على فضائية "الغد العربي" ، مع الإعلامى محمد المغربى، أن بروتوكولات وزارة الصحة ربحية، لافتاً إلى أنه لن يصمت على إهدار أموال الدولة بالسماح بتضخم ثروات الشركات الموردة للدواء.

وكشف نقيب الصيادلة عن نيته التقدم ببلاغات للنائب العام تكشف عن الانحرافات القانونية للوزارة، مستنداً إلى بحث طبى نشره الدكتور مجدى الصيرفى، عضو لجنة الفيروسات الكبدية، كشف فيه أن 46% من المرضى بعانون من انتكاسة المرض بسبب سوفالدى ومشتقاتة وأيضاً عقار الانترفيرون.

فيما علق أستاذ الأمراض الكبدية ورئيس وحدة الكبد بجامعة المنصورة، جمال شيحة، على تصريحات نقيب الصيادلة قائلاً:" نقيب الصيادلة غير متخصص لأنه أفتى بما لا يعلم، وليس له الحق فى الفتى فى أشياء خارج تخصصه".

وطالب "شيحة" نقيب الصيادلة نقيب بالالتفات إلى قضايا نقابية تصنيع الدواء وحقوق الصيادلة مع ترك هذه الأمور للجهات المختصة، موضحا أنه ليس من حقه مخاطبة مرضى الكبد بمعلومات كاذبة وغير دقيقة مردفاً: "نقيب الصيادلة لا يفقه شئ".

وشدد "شيحة" على أن العلاج الموجود المعتمد من الدولة المصرية ووزارة الصحة لعلاج فيروسات الكبد يعد أكفأ وأفضل علاج موجود بالعالم، مطالبا المرضى بعدم الالتفات للأصوات المشككة فى كفاءة العلاج بالترويج إلى عدم فعاليته.
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مصر 365

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