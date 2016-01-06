صحة قنا: حلول عاجلة لإنهاء معاناة مرضى الفشل الكلوى بنجع حمادى

نفى الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، التصريحات المنسوبة للنائبة سحر صدقى حول اعتصام مرضى الفشل الكلوى بمستشفى نجع حمادى.

وأضاف خضارى، أنه عقد اجتماعا اليوم مع إدارة المستشفى والقائمين على قسم الغسيل الكلوى، لوضع آليات للعمل مع توفير طبيب للإشراف على عمليات الغسيل الكلوى لجميع المرضى بعد شكوى عدد من المرضى بعدم وجود طبيب أثناء عملية الغسيل، ووضع حلول عاجلة لإنهاء معاناتهم.

وأوضح خضارى، أن ذلك جاء لنقل عدد من الأقسام لمستشفى بهجورة التكاملى، وعدد من الأطباء مع بقاء بعض الأقسام بمقر المستشفى الرئيسى بمدينة نجع حمادى لإحلال وتجديد مبنى مستشفى نجع حمادى العام، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم جداول لنوبتجيات الأطباء مع توفير طبيب لقسم الغسيل الكلوى طوال اليوم.

ومن جانبه، قال الدكتور بدوى المعاون، مدير الإدارة الصحية بنجع حمادى، إنه جار إنشاء عنبر جديد لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الفشل الكلوى داخل مستشفى نجع حمادى العام وإضافة 6 ماكينات غسيل كلوى جديدة.

وأشار المعاون إلى أن عددا من المرضى شكوا اليوم من عدم انتظام الأطباء داخل القسم، وتم تشكيل لجنة بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة، والتنبيه على إدارة المستشفى بضرورة عمل جدول للأطباء، مع وجود متابعة بشكل مستمر للقسم.