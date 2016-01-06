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محافظ الإسماعيلية يفتتح احتفالية "المصريون شعب واحد" بقصر ثقافة المحافظة

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افتتح اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية احتفالية "المصريون شعب واحد" والتى نظمها فرع ثقافة الإسماعيلية، مساء الثلاثاء، على مسرح قصر الثقافة، بحضور اللواء على العزازى مدير الأمن والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام.

وأقيمت الاحتفالية فى إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد.

وأكد اللواء يس طاهر أثناء كلمته ، أن المصريين شعب واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحى، و"إننا نعمل جميعا على رفعة هذا الوطن والدفاع عن النسيج الوطنى للشعب المصرى".

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الرئيس السيسى وافق على فتح كوبرى السلام بالقنطرة غرب، وأنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لتسهيل العبور من والى الكوبرى لرفع المعاناة عن مواطنى الإسماعيلية وسيناء.

المحافظ أثناء كلمته -اليوم السابع -1 -2016
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المحافظ أثناء كلمته

فقرة ضمن الاحتفالية -اليوم السابع -1 -2016
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فقرة ضمن الاحتفالية

الفنان فايق عزب ومفيد عاشور ومحمود عامر -اليوم السابع -1 -2016
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الفنان فايق عزب ومفيد عاشور ومحمود عامر

شيخ وقس أثناء الاحتفال -اليوم السابع -1 -2016
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شيخ وقس أثناء الاحتفال

الفرقة أثناء الاحتفال -اليوم السابع -1 -2016
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الفرقة أثناء الاحتفال

فرقة الموسيقى العربية -اليوم السابع -1 -2016
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فرقة الموسيقى العربية


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