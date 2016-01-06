حمدان بن زايد: خليفة حريص على تطوير القطاع الصحي

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، والذي يحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سموهما اللا محدود من أجل الارتقاء بخدمات القطاع الصحي إلى أعلى المستويات العالمية، بهدف توفير بيئة صحية تمكن أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من الحصول على خدمات علاجية وفق أحدث المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا المجال.

وأشار سموه إلى حرص الحكومة على دعم وتعزيز وتطوير إمكانات المستشفيات لتتمكن من مواصلة دورها الريادي الطبي بكل تميز ونجاح، مؤكداً سموه أهمية التوسع في الخدمات التي تقدمها المستشفيات وتطوير وتحديث ما يلزم من معدات وأجهزة.

جولة

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه أمس لمستشفى غياثي الجديد ـ إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ـ ورافقه خلالها محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وسلطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والدكتور مطر راشد الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والمهندس عويضة مرشد علي المرر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالإنابة وعدد من أعيان المنطقة الغربية.

وتفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، الأقسام الطبية والوحدات العلاجية وأقسام الطوارئ بالمستشفى. والتقى عدداً من المرضى واطمأن على حالتهم وأوضاعهم الصحية والخدمات التي تقدم لهم.

مشاريع

واستمع سموه لشرح من الدكتور مطر راشد الدرمكي عن الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها مستشفى غياثي الجديد، والذي يعد من بين أهم المشاريع الهامة في المنطقة الغربية حيث يتسع المستشفى الذي يقام على مساحة 39 ألف متر مربع، إلى 50 سريراً قابلة للزيادة إلى 80 سريراً، ويشمل ست غرف للعناية المركزة، وغرفتين للعمليات، وأربعة أسرة لحديثي الولادة، إضافة إلى العيادات الخارجية، إلى جانب وحدات سكنية للموظفين والكادر الطبي ومسجد ومهبط للطائرات.

وقد تم تصميم المستشفى الذي يبعد نحو 250 كيلومتراً عن العاصمة أبوظبي وفق أحدث المعايير العالمية التي ترتكز على خفض استهلاك الطاقة والمياه إلى الحد الأدنى، وهو يسير وفق البرنامج المخطط وحل محل المستشفى القديم وسيقدم خدمات تخصصية مختلفة تشمل خدمات الطوارئ للبالغين والأطفال وخدمات الأشعة بمختلف أنواعها والعناية المركزة إلى جانب خدمات الغسيل الكلوي والمختبرات والصيدلة.

اهتمام

وثمن الدكتور مطر راشد الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، لمستشفى غياثي الجديد والتي تأتي في إطار اهتمام وحرص القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية المتطورة لسكان إمارة أبوظبي والوقوف على المشاريع الصحية التي تخدم المجتمع وتساعد في بناء صحة الإنسان وخلق مجتمع متعافٍ مما سيساعد في زيادة التنمية البشرية.

من جانبه قال سالم عيىسى المزروعي المدير التنفيذي لمستشفيات الغربية، إن مستشفى غياثي الجديد لا يقتصر على كونه إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية التي تقدمها مستشفيات الغربية بل يتعدى ذلك ليكون إحدى الركائز الأساسية للصرح الطبي المتميز التي تعمل شركة أبوظبي للخدمات الصحية على تنفيذه في كافة مدن المنطقة الغربية. وأضاف إن إنجاز مستشفى غياثي اليوم يأتي تحقيقاً لرؤية استراتيجة حكيمة تبنتها حكومة أبوظبي الرشيدة.

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يتردد على المستشفى الحالي نحو 47 ألف مريض سنوياً، ويعمل فيه طاقم عمل طبي يضم 249 موظفاً منهم 53 طبيباً و113 ممرضة و51 فنياً و32 إدارياً. ويقوم المستشفى بنحو 570 عملية جراحية سنوياً. وتشمل المرافـق خدمات الطوارئ والتنظير والتصوير بالموجات فوق الـصوتية والـعلاج الطبيعي إضافة إلى 11 عيادة متخصصة.