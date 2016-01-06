ولي عهد الشارقة: انتخابات «الاستشاري» نتيجة تراكمية لإنجازاتنا

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن انتخابات المجلس الاستشاري التي تُجرى للمرة الأولى في الشارقة، هي نتيجة تراكمية لما تحققه الإمارة من إنجازات مختلفة وهو ما يُعزز رؤى وجهود الشارقة في استكمال منظومتها التطويرية بمشاركة كافة أبناء الإمارة.

وأعرب سموه، في تقرير لمركز الشارقة الإعلامي، عن تقديره وفخره لتجاوب أبناء الإمارة وتلبيتهم لنداء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المشاركة بالعملية الانتخابية سواء في التسجيل أو الترشح، مشيراً سموه إلى أن هذه المشاركة تعكس وعي أبناء الشارقة وحرصهم على مصلحة الإمارة للمساهمة في صناعة واتخاذ القرارات التي ترتقي بإنجازاتها.

التعليم والثقافة واشتمل التقرير على إنجازات الشارقة للعام 2015، حيث شهدت الإمارة في أواخر العام الماضي بدء مراحل العملية الانتخابية لاختيار أبناء الإمارة نصف أعضاء المجلس الاستشاري التي تجرى للمرة الأولى بتاريخ الشارقة، كما تم الانتهاء من مرحلتين من مراحل العملية الانتخابية.

ومن الإنجازات الأخرى إعلان الشارقة أول مدينة صحية في المنطقة بعد إيفائها جميع المعايير والاشتراطات الصحية الجديدة المتعلقة بالمدن الصحية، ضمن الشبكة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية.

حضانات

وجاء في التقرير أن إجمالي الحضانات في الشارقة مع نهاية العام 2020 سيصل إلى 105 حضانات منها 18 قائمة و66 حضانة جديدة تابعة لمجلس الشارقة للتعليم و21 حصانة تابعة لنادي سيدات الشارقة، كما نفذت الإمارة حزمة جديدة من المشاريع الخدمية والسياحية الكبرى التي جاءت تزامناً مع تتويج الشارقة عاصمة السياحة العربية.

وأشار التقرير إلى ما تحظى به القطاعات التعليمية والثقافية بدعم لا محدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة مما انعكس على الارتقاء بالبيئة التعليمية والثقافية في الإمارة، حيث حظيت القطاعات الثقافية والتعليمية بنصيب وافر من ميزانية العام 2015 التي اعتمدها سموه، حيث تم تخصيص 11 بالمئة من الموازنة الكلية لهذه القطاعات.

كما تم اختيار صاحب السمو حاكم الشارقة خلال العام 2015 عضواً فخرياً في مجمع اللغة العربية في القاهرة، تقديراً لجليل خدماته للغة والثقافة العربية.