شرطة دبي و«إعمار» تتسلمان الفندق

أنهت فرق الدفاع المدني عملها في فندق العنوان بنجاح كبير، وتم تسليم المبنى إلى شرطة دبي وشركة إعمار لاستكمال أعمال الصيانة التي بدأتها منذ 3 أيام، وتم تشغيل المصاعد لتسهيل النزول والصعود، بحسب المقدم حسين الرحومي قائد فريق عمل الدفاع المدني.

وأكد الرحومي لـ«البيان» أنه وعدد من الإطفائيين لم يغادروا موقع الحريق إلا ساعات قليلة منذ اندلاعه للتأكد من استلام نزلاء الفندق أغراضهم حيث كان يقوم رجال الدفاع المدني بحملها بعد الصعود مع النزلاء إلى الطوابق على الدرج أكثر من مرة في اليوم، مشيراً إلى أن بعض الإطفائيين صعدوا إلى الطوابق العليا مثل 60 و65 أكثر من مرة في اليوم الواحد لمساعدة النزلاء الذين عبروا عن شكرهم العميق واندهاشهم أحيانا من العثور على متعلقاتهم.

وقال الملازم أول زايد العبدولي الذي يعمل قائد فئة في الدفاع المدني في إدارة الاستراتيجية: مهمتنا تركزت في الإنقاذ والإطفاء خاصة في الأدوار العليا.