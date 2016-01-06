سيف بن زايد يدعو نزلاء «العنوان» لتقييم الأداء

شارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في ورشة الدفاع المدني التي عقدت بناء على توجيهات قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبناءً على المتابعة الحثيثة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وهدفت الورشة التي عقدت في دبي، إلى مراجعة وتقييم الأداء أثناء عمل الفرق المختصة للسيطرة على الحريق الذي شب مؤخراً في فندق «العنوان» بدبي، والوقوف على فرص التحسين، وقراءة الواقعة بشكل علمي مفصّل، واستخلاص النتائج والتوصيات المهمة.

وشكر سموه نزلاء وضيوف فندق «العنوان» على تعاونهم وتعاملهم الحضاري مع جهود الفرق المختصة، داعياً نزلاء الفندق وضيوفه الذين تواجدوا فيه أو في محيطه أثناء الحريق، إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم في كل ما يخص الحادثة، سواء من حيث أداء العاملين أو طرق الإخلاء والإسعاف وغيرها، للتعرف على فرص التحسين وبغية تلافي أي أخطاء، وذلك على العنوان التالي: Feedback_address@moi.gov.ae.

ووجه سموه قيادات الدفاع المدني ببذل مزيد من الجهود، لتعزيز أواصر الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، والمطورين وأصحاب الشركات العقارية والاستشارية الخاصة، والأكاديميين والمختصين، لتبادل الخبرات والآراء والوقوف على فرص التحسين.

حضر الورشة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ رئيس مجلس تطوير قطاع الدفاع المدني، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، نائب رئيس مجلس تطوير القطاع، والمديرون العامون في الدفاع المدني بالدولة، ومديرو إدارات الوقاية والحماية المدنية بالدفاع المدني، وعدد من ضباط القطاع، وعدد من الخبراء من الشركات المحلية.

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، تقديراً لدور جمارك دبي الداعم لبرنامج دبلوم التميز في خدمة المتعاملين، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في نادي الضباط بأبوظبي، بمناسبة تخريج 490 موظفاً في مختلف القطاعات الحكومية في الدولة، ضمن الدفعة الثانية من دبلوم التميز في خدمة المتعاملين.