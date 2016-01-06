أخبار عاجلة

مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
«مكرونة» و«سيراميك» و«بلاستيك».. ستايلات غريبة عرضت سميرة سعيد للسخرية -
رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. حركات بسيطة تخلصك من الكرش فى أسرع وقت

Google+ Print
بالفيديو والصور.. حركات بسيطة تخلصك من الكرش فى أسرع وقت بالفيديو والصور.. حركات بسيطة تخلصك من الكرش فى أسرع وقت
تتراكم عند الكثيرين وتؤرق الرجال والنساء، خاصة تلك التى تتركز فى منطقة البطن مكونة ما يعرف بالكرش، وعند اتباع نظام غذائى تظهر المشكلة الكبرى وهى تخلص الجسم من الدهون إلا منطقة البطن، نظرا لتراكمها بطريقة شرسة، الأمر الذى يسبب الاكتئاب ويجعل الكثيرين يتوقفون عن الانظمة الغذائية.

ويقدم الموقع الأمريكى "goodhouse" 3 حركات تساعد النساء والرجال على شد منطقة البطن والتخلص من فى أسرع وقت ممكن، عند القيام بها 3 مرات فى الأسبوع، وهى:

اليوم السابع -1 -2016

التمرين الأول


>يعتمد على الوقوف على الكوعين وأطراف القدمين مع رفع منطقة البطن من على الأرض، لتكون الساقان على شكل حرف "V"، ثم نجذب البطن من أسفل إلى أعلى مع التنفس المنتظم لمدة 30 ثانية.

اليوم السابع -1 -2016

التمرين الثانى


>تعتمد على شد البطن من الأجناب بالميل على أحد الجانبين والارتكاز على اليد من ناحية الكوع وثنى الركبتين 90 درجة ثم رفع منطقة البطن إلى أعلى والهبوط بها إلى الأرض مرة أخرى، وتكرار هذا التمرين 15 مرة على كل جنب.

اليوم السابع -1 -2016

التمرين الثالث


>ويشبه الجرى فى المكان ولكن بطريقة مختلفة بالوقوف على اليدين وأطراف القدمين وتحريك القدمين باتجاه البطن لمدة 45 ثانية، وهو يساعد على التخلص من دهون البطن السفلية.

ولمشاهدة الفيديو الخاص بالتمارين يمكن متابعة اللينك التالى..
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري