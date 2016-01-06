بالفيديو والصور.. حركات بسيطة تخلصك من الكرش فى أسرع وقت

تتراكم الدهون عند الكثيرين وتؤرق الرجال والنساء، خاصة تلك التى تتركز فى منطقة البطن مكونة ما يعرف بالكرش، وعند اتباع نظام غذائى تظهر المشكلة الكبرى وهى تخلص الجسم من الدهون إلا منطقة البطن، نظرا لتراكمها بطريقة شرسة، الأمر الذى يسبب الاكتئاب ويجعل الكثيرين يتوقفون عن الانظمة الغذائية.

ويقدم الموقع الأمريكى "goodhouse" 3 حركات تساعد النساء والرجال على شد منطقة البطن والتخلص من الكرش فى أسرع وقت ممكن، عند القيام بها 3 مرات فى الأسبوع، وهى:

التمرين الأول

>يعتمد على الوقوف على الكوعين وأطراف القدمين مع رفع منطقة البطن من على الأرض، لتكون الساقان على شكل حرف "V"، ثم نجذب البطن من أسفل إلى أعلى مع التنفس المنتظم لمدة 30 ثانية.

التمرين الثانى

>تعتمد على شد البطن من الأجناب بالميل على أحد الجانبين والارتكاز على اليد من ناحية الكوع وثنى الركبتين 90 درجة ثم رفع منطقة البطن إلى أعلى والهبوط بها إلى الأرض مرة أخرى، وتكرار هذا التمرين 15 مرة على كل جنب.

التمرين الثالث

>ويشبه الجرى فى المكان ولكن بطريقة مختلفة بالوقوف على اليدين وأطراف القدمين وتحريك القدمين باتجاه البطن لمدة 45 ثانية، وهو يساعد على التخلص من دهون البطن السفلية.

ولمشاهدة الفيديو الخاص بالتمارين يمكن متابعة اللينك التالى..

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