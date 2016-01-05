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محافظ الشرقية: توقيع الحجز الإدارى على السيارات غير الملتزمة بالموقف

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محافظ الشرقية: توقيع الحجز الإدارى على السيارات غير الملتزمة بالموقف محافظ الشرقية: توقيع الحجز الإدارى على السيارات غير الملتزمة بالموقف
كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مدير الإدارة العامة للمرور، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب سيارات الأجرة غير الملتزمة بالمواقف المحددة لها، بتوقيع الحجز الإدارى لمدة 3 أشهر وفرض غرامة مالية على السيارات المخالفة للقضاء على المواقف العشوائية والتى تتسبب فى تعطيل حركة المرور وتحدث اختناقات مرورية داخل المدينة.

جاء ذلك خلال تفقده للموقف العمومى بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق ، حيث اشتكى السائقون من قيام بعض السيارات بتحميل الركاب من داخل المدينة، مما يوقع عليهم أضرار كبير واضطر المحافظ إلى التنبيه على إدارة مرور بتكثيف التواجد المرورى لضبط السيارات المخالفة وغير الملتزمة ومصادرتها فوراً، مع التأكيد على الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة للتأكد من التزام أصحاب السيارات بخطوط السير الممنوحة لهم وتعريفة الركوب حتى لا يتم ابتزاز المواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مشروع الصناعات النمطية بسرعة الانتهاء من تركيب التندات داخل الموقف لحماية السيارات وللتيسير على الركاب ، وكلف رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالاهتمام بنظافة الموقف ودورات المياه، وترتيب السيارات طبقاً للباكيات المحددة لها وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ، ونبه على مدير مشروع الرصف بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف داخل الموقف.

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مصر 365