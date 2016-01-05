بالصور.. المعديات النيلية بالقليوبية رحلة بلا عودة إلى الآخرة

كارثة المعديات النيلية التى انتشرت مؤخرا ، أوشكت أن تقع فى القليوبية حيث يتعرض الأهالى فى بنها وكفر شكر وشبرا الخيمة لتهديد الموت المحقق، بسبب سوء أحوال المعديات النيلية، بعد أن أصبحت المعديات هى الوسيلة الوحيدة لعبور الأهالى لعدم وجود كبارى علوية .



>رصدنا سوء أحوال المعديات بالقليوبية والتى تنقل مئات المواطنين يوميا ، ففى "الحرس الوطنى" ببنها توجد معديات للنقل المواطنين على النيل بين منطقتى الحرس الوطنى وعزبة الزراعة مما يعرض حياة المواطنين للخطر المحقق وفى مدينة كفر شكر توجد معدية لنقل المواطنين من مدينه كفر شكر إلى ميت العبس – منوفية.



>وفى مدينة القناطر الخيرية والتى تتميز بأعلى نسبة معدل رحلات يوميا ، يعانى أهالى القرى والعزب الواقعة على طريق خط 12 الذى يصل مدينة بنها بالقناطر الخيرية، من رحلة عذاب يوميا بعد أن تم إغلاق الطرق المؤدية لهم بسبب أعمال الإنشاءات فى كوبرى الرياح التوفيقى.

ويقول على عبد الرحمن إن المواطنين يتعرضون للموت كل لحظة بسبب المعديات النيلية، حيث تنقل طلاب المدارس وشباب الجامعات وجميع المواطنين بسبب غياب وسائل المواصلات وبعد المسافات والذى جعلها المنفذ الوحيد لقضاء مصالح المواطنين.

وأشار إلى أن العبارات تعتمد فى رحلتها بين الضفتين على شد الحبال المربوطة ، والتى تتعرض لكارثة احيانا بانقطاع الحبل أو اختلال توازن المركب، ليكون الضحية المواطنين البسطاء والأطفال بالغرق فى المياه.

ويضيف أحمد محمود عامل أن المواطنين يلجئون إلى العبور عن طريق العبارات بسبب انخفاض سعر تعريفة الركوب والتى لا تتعدى جنيهين ، بدلاء من سائقى السيارات والذين قاموا برفع تعريفة الأجرة إلى 100% فى ظل غياب الرقابة.

كما أن عدم توفير مواقف للمناطق التى تطل على النيل جعل الأهالى يعانون من الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم، فضلا عن المناطق التى يوجد بها مشروعات بالطرق وإنشاء كبارى لايتم توفير البديل للمواطنين.

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>ويقول مصطفى عبد الرحمن أن رحلة العبارة فى الرحله الواحدة تشمل من 20 إلى 30 راكبا ويحدث تكدس شديد بسبب انخفاض الأجرة وعدم وجود وسيلة أخرى للنقل .

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>ومن جانبه كلف الدكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية اللواء السعيد عبد العاطى السكرتير العام بتشكيل لجنة لفحص كافة تراخيص المعديات والمراكب النيلية، والتشديد على رؤساء المدن والوحدات المحلية، بإجراء مراجعه شامله وحصر للمعديات التى تعمل بنطاق المحافظة ، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، والعمل على تقنين أوضاعها وتوفير وسائل الأمن والسلامة بها, مؤكدا أن المحافظة لا تتدخل فى منح التراخيص لهذه المراكب، ولكن لا يمكن السكوت عن أى مخالفات بها تعرض حياة المواطنين للخطر.

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>وأكد المحافظ أنه أصدر تعليماته بشن حملات مستمرة ودورية لضبط العبارات النهرية المخالفة والغير مرخصة والتى تمثل خطرا داهما على حياه المواطنين.



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