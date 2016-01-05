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بالصور.. أهالى طلاب بالأقصر يتضررون لبناء سور بجانب مدرسة كيمان المطاعنة

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بالصور.. أهالى طلاب بالأقصر يتضررون لبناء سور بجانب مدرسة كيمان المطاعنة بالصور.. أهالى طلاب بالأقصر يتضررون لبناء سور بجانب مدرسة كيمان المطاعنة
استغاث أهالى طلاب مدرسة كيمان المطاعنة الثانوية بالدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، لضرورة التدخل لإنهاء مشكلة تعرض مزارعين لعملية بناء سور بالجانب الغربى لمدرسة كيمان المطاعنة التابعة لإدارة إسنا التعليمية جنوب محافظة الأقصر، والمجاورة لزراعات القصب، الأمر الذى قد يعطل عقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة ويؤدى ذلك لإرهاق الطلاب ماديا وبدنيا.

اليوم السابع -1 -2016

ومن جانبه صرح عبد الباسط سعد أمين غريب رئيس مجلس الأمناء بالمدرسة، أن مدير مدرسة الكيمان الثانوية المشتركة حرر بلاغا فى نقطة شرطة الكيمان، يفيد بجميع أعمال التعديات على المدرسة من قبل المزارعين، حيث إنهم تعدوا على العمال لدى استكمال سور المدرسة بالجانب الغربى، وقاموا بإغراق الجانب وأساسات السور بالمياه لضياع معالمه، مطالبا بإجراء معاينة من الإدارة الهندسية ومجلس القروى الكيمان، وسؤال شهود الواقعة والمقدمة ضدهم الشكوى، وأخذ تعهدا عليهم بعدم التعرض للمدرسة وسورها مجددا.

اليوم السابع -1 -2016

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة إسنا بتشكيل لجنة بتاريخ 21/12/2015، مكونة من محمد أبو الفضل مهندس بالإدارة الهندسية، وصالح عبد الفتاح غانم رئيس الوحدة المحلية بكيمان المطاعنة، وعبد الموجود صالح عبيد رئيس وحدة المبانى بالإدارة التعليمية، وهشام على محمود باحث قانونى، وعبد الباسط سعد أمين غريب رئيس مجلس أمناء المدرسة.

اليوم السابع -1 -2016

وتبين للجنة أن المدرسة محاطة بسور من جميع الجهات عدا الجهة الغربية لا يوجد بها سور، وأن مبنى المدرسة بهذه الجهة توجد به شبابيك مطلة على زراعات القصب، وانتهت اللجنة الى عدم أحقية المزارعين المعترضين على إقامة واستكمال السور من الناحية الغربية للمدرسة، وفى 30/3/2015 تم عمل فصل حدود بناء على تأشيرة مأمور مركز شرطة إسنا، حيث تبين أن المزارعين المعترضين تعدوا على (15ر1 متر) إلا أنهم ضربوا بكل اللجان عرض الحائط فى ظل غياب القانون وعدم تدخل المسئولين لبناء السور، الأمر الذى جعل إدارة المدرسة تحرر المحضر رقم 3 أحوال بتاريخ 4/1/2016 ضد المتعدين على مساحة سور المدرسة والتعدى على عمال البناء أثناء بناء السور وإغراق المدرسة بالمياه من الناحية الغربية.

اليوم السابع -1 -2016
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