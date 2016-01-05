ضبط مقاول انتحل صفة مهندس بالإسكندرية للنصب والاستيلاء على 77 ألف جنيه

نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير ادارة البحث الجنائى، فى ضبط مقاول انتحل صفة مهندس بحى العامرية للنصب على مواطن والاستيلاء منه على مبالغ مالية نظير مساعدته فى ترخيص هدم فيلا.

تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية إخطاراً من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد باتهام المواطن جمال الدين على إسماعيل ومقيم بسيدى جابر، "عطية .ا ." مواليد 1950 صاحب مكتب مقاولات ومقيم دائرة قسم الدخيلة وآخر أول المنتزة، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على 77 ألف جنيه، بعد إيهامه بقدرته على استخراج تراخيص هدم وبناء للفيلا المملوكة له الكائنة بمنطقة "كينج مريوط" بزعم كونه يعمل بحى العامرية، إلا انه اكتشف قيامه بهدم الفيلا بدون ترخيص وحال مواجهته ومطالبته برد المبلغ لمالى تهرب منه.

وتوصلت تحريات رئيس وضباط قسم مكافحة الأموال العامة برئاسة العميد أشرف الجوهرى إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه السابق اتهامه والحكم عليه فى أكثر من 200 قضية نصب وتبديد وآخرهم القضية 19785 لسنة 2003 جنح الدخيلة خيانة أمانة والمسجل شقى خطر والمحكوم عليه وهارب من 6 قضايا تبديد واستيلاء بلغ مجموع حكامهم حبس 8 سنوات، بالنصب والاحتيال على الشاكى والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على استغلال سلطته الوظيفية كونه يعمل مهندس بحى العامرية على خلاف الحقيقة وإنهاء استخراج ترخيص هدم وإعادة بناء للعقار المملوك له الكائن دائرة قسم شرطة ثان العامرية إلا أنه قام بهدم العقار دون الحصول على ترخيص و لم يقم بتنفيذ مضمون الاتفاق وتهرب من رد المبلغ.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته بالواقعة أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 193 لسنة 2016 إدارى ثان العامرية وجارى عرضه على النيابة العامة.

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