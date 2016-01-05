وزارة النقل: غدا أولى جلسات محكمة النقل

أعلنت وزارة النقل أن محكمة النقل تنظر أولى جلساتها فى التاسعة من صباح الغد الأربعاء، وأنه سوف يعقد بها جلستين كل أسبوع يومى الأحد والأربعاء.

وقال أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل، فى بيان اليوم، إنه جار حاليا حصر الدعاوى المتعلقة بالنقل فى المحاكم تمهيدا لإحالتها لمحكمة النقل، بالإضافة إلى الدعاوى الجديدة التى سوف تبدأ فى نظرها، وأكد أنه لا صحة لما نشر فى إحدى الصحف القومية بغلق محكمة النقل بعد افتتاحها.

وأضاف إبراهيم، أنه من المنتظر أن تساهم المحكمة فى إعادة انضباط منظومة النقل واستعادة الإيرادات والتى بالفعل بدأت التزايد حيث حققت السكة الحديد 20 مليون جنيه زيادة فى إيراد شهر نوفمبر الماضى.

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