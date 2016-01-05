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أبو شقة لـ"خالد صلاح":"دعم مصر" هدد طموح "المصريين الأحرار" فى حصد الأكثرية

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أبو شقة لـ"خالد صلاح":"دعم مصر" هدد طموح "المصريين الأحرار" فى حصد الأكثرية أبو شقة لـ"خالد صلاح":"دعم مصر" هدد طموح "المصريين الأحرار" فى حصد الأكثرية
قال الدكتور محمد بهاء أبو شقة، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إن ائتلاف "دعم "، هدد حزب المصريين الأحرار الذى كانت تراوده آمال أن يكون حزب الأكثرية داخل البرلمان، لافتا إلى أن المشكلة فى الحزب الوطنى لم تكن فى كونه حزب أغلبية، وإنما طريقة ممارسته لتلك الأغلبية، لاسيما أن وجود الأغلبية إحدى ضمانات استقرار الدولة.

وأوضح الخبير القانونى، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن الذين يميلون إلى القول بأن ائتلاف "دعم مصر" لابد أن يكون قد ثبتت له حيازة الأكثرية قبل انعقاد البرلمان، يُرد عليهم بأن قانون مجلس النواب والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية لم تجز أو تنص على أن يكون هناك ما يسمى تسجيل ائتلافات تخوض العملية الانتخابية باعتبارها "ائتلافات".

وأضاف "أبو شقة"، أن العملية الانتخابية تمت بنظام المقاعد الفردية والقوائم، وهذه المقاعد يجوز أن تَرِد عليها المنافسة بصفة المستقلين أو المنتمين للأحزاب لكنه لم يُنظم أثناء العملية الانتخابية إعلان ائتلاف عن نفسه فى البداية "يقول إنه يخوض الانتخابات تحت وصف ائتلاف".

وأشار المحامى بالنقض، إلى أن السهام التى وجهت لائتلاف "دعم مصر" كانت غير مبرئه من المنافسة السياسية، مشيرا إلى أن ما قيل بشأن الوثيقة وما أثير حولها من جدل كبير عبر وسائل الإعلام فإن المادة السادسة بقانون مجلس النواب، أورثت قيدا غير مسبوق على النائب الحزبى، عندما نصت على "أن من يترشح على صفة لا يستطيع أن يغيرها بإرادته وإلا أسقطت عضويته بموافقة ثلثى مجلس النواب".


>بالفيديو.. أبو شقة لـ"خالد صلاح": البرلمان ذو طبيعة خاصة ويصح أن يقال عليه "تأسيسى"

خالد صلاح:ما نشر عن النائب المعين يتطلب رد الدولة..و"انفراد": لم ينكر التهم
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