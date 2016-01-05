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"بائع الفريسكا": أتمنى العودة لما قبل الشهرة.. وخسرت خطيبتى بسبب صورة

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"بائع الفريسكا": أتمنى العودة لما قبل الشهرة.. وخسرت خطيبتى بسبب صورة "بائع الفريسكا": أتمنى العودة لما قبل الشهرة.. وخسرت خطيبتى بسبب صورة
تمنى يوسف السيد راضى، بائع الفريسكا، أن يعود كما كان فى السابق قبل أن يشتهر ويعرفه الجميع، مشيراً الى أنه فقد خطيبته والتى وصفها بـ" أعز الأشخاص إلى قلبه".

وأضاف بائع الفريسكا، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية إيمان الحصرى، و المذاع على فضائية "المحور"،:" يارتنى فضلت زى الأول كنت فى حالى و خسرت أعز حد عندى .. خطيبتى و بقول لها أنا أسف، و قالتلى مش هكمل معاك بسبب الصورة ، و الناس عمالة بتهاجمنى.. طب بتهاجمنى على أيه".

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