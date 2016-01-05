"تويتر" يتحول لدفتر عزاء فى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم

توفى، مساء الثلاثاء، الفنان ممدوح عبد العليم عن عمر يناهز الـ60 عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء ممارسته الرياضة بإحدى صالات الجيم، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الأنجلو ولكن وافته المنية.

وتحول هاشتاج ممدوح عبد العليم إلى دفتر عزاء، مما جعله يحتل صدارة الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة تويتر.

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وفاة الفنان ممدوح عبد العليم عن عمر ناهز 60 عاما إثر أزمة قلبية

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