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مسؤول ليبى: تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة خلال هجومه على خزانات السدرة

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مسؤول ليبى: تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة خلال هجومه على خزانات السدرة مسؤول ليبى: تنظيم داعش تكبد خسائر فادحة خلال هجومه على خزانات السدرة
قال الناطق باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فى ليبيا، على الحاسى، إن تنظيم "داعش" الإرهابى تكبد خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد، اليوم الثلاثاء، بوادى إكحيلة جنوب غرب خزانات السدرة.

وأوضح الحاسى لموقع الوسط الليبى، أن حرس المنشآت والوحدات المُساندة لهم تمكنوا من طرد التنظيم الإرهابى، ما جعله ينسحب إلى بلدة بن جواد ليتحصن بين المدنيين، ويترك جُثث مقاتليه خلفهم أمام وابل رصاص ومدفعية حرس المُنشآت النفطية والوحدات المُساندة، وغنمنا آليات ودبابتين لا يوجد بهما أية أعطاب وسيارات وأسلحة خفيفة.

وأضاف الحاسى، أن المعركة بدأت تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا واستمرت حتى الساعة السادسة مساءاً، مشيرًا إلى تعرض أحد خزانات السدرة التابعة لشركة الواحة للقصف الصاروخى عن طريق مدفعية بعيدة المدى.

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