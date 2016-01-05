عضو إدارة الزمالك: هذا وقت ' القائد ' شيكابالا بسبب شعور اللاعبين بالنجومية

قال شريف منير حسن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق وقائده في هذا الوقت هو التوقيت المثالي.

وشارك شيكابالا مع الزمالك لأول مرة هذا الموسم بعد عودته من الإعارة في الإسماعيلي.

وأضاف شريف منير لقناة الحياة2 يوم الثلاثاء "هذا وقت شيكابالا.. عندما تعاقدنا مع 18 لاعبا وبعد التتويج بالثنائية بدأ البعض يشعر بالنجومية".

وتابع "لذلك تعاقدنا مع شيكابالا كقائد كبير للفريق ونجم قادر على لم شمل اللاعبين".

وأشار "سننسى ما مضى وسنركز في المباريات المقبلة والحمد لله البداية كانت جيدة وفوز رائع".

وفاز الزمالك على الداخلية بهدفين نظيفين بالجولة الخامسة للدوري المصري.