شيكابالا يشعل #تحدي_كلير_في_الجول بهدف يقتل فريق كهربا.. ويكسر نحس الغراب

تحدي المهارات يشتعل.. وشيكابالا يتوعد الجميع هو وزميله في الفريق عمر جابر: "أنا القائد".

شيكا وعمر جابر يتحديان كهربا وحازم إمام الصغير في مباراة جديدة من تحدي Clear Game of 7.

#تحدي_كلير_في_الجول هو حدث يشهد جمعا من أمهر لاعبي مصر يقودهم شيكابالا وخالد بيبو مع الثعلب حازم إمام.

تم تقسيم الجميع إلى فرق. كل فريق يتشكل من نجمين. واليوم نحن مع المباراة الثانية.

شيكا أبدع في تحدي الـFix، الكرة الطائرة بالقدم والتي شهدت مهارات ورشاقة غير عادية من رباعي الزمالك.

فلنشاهد التحدي:

لمشاهدة الفيديو عن طريق تطبيق FilGoal.com.

المسابقة برعاية:

• كلير

• سامسونج

• 7

• والراعي الرسمي لـ في الجول:

بيبسي

• والشريك الإعلامي لـ في الجول:

ALTV