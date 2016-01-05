حازم إمام لـ في الجول: هذا ما قلناه للاعبي الزمالك.. والروح سر الفوز

قال حازم إمام مدير الكرة بنادي الزمالك إنه سعيد بروح الفوز التي تحلى بها الفريق أمام الداخلية في المباراة التي استعاد فيها الفارس الأبيض انتصاراته من جديد.

وانتصر الزمالك على الداخلية بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز في أولى مباريات الجهاز الفني الجديد بقيادة ميدو.

وقال حازم لـFilGoal.com "سعيد بالفوز والفريق قدم مباراة جيدة، نجم المباراة كانت الروح العالية".

وأضاف "هناك أخطاء سنعالجها لكن كان هناك دافع للفوز وهذا ما تحدثنا فيه مع اللاعبين لنحقق المطلوب ولكي نعرف أهمية وقيمة ارتداء قميص الزمالك الذي سيكون له الفضل علينا جميعا".

وأردف "فزنا على الداخلية وهو لأول مرة يخسر هذا الموسم، فريق قوي يمتلك دفاعا هو الأقوى بالدوري.. لكن اللاعبين حاولوا وباسم مرسي حارب على كل كرة وكذلك جميع اللاعبين".

وتابع "هدفنا نفعل أكثر من ذلك للزمالك والبدايات تفرق كثيرا بشكل إيجابي وإن شاء الله نثبت أقدامنا بالفوز على إنبي في المباراة المقبلة".