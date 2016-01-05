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ميدو ومرتضى يوضحان حقيقة غضب كهربا عقب استبداله في مباراة الداخلية

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ميدو ومرتضى يوضحان حقيقة غضب كهربا عقب استبداله في مباراة الداخلية ميدو ومرتضى يوضحان حقيقة غضب كهربا عقب استبداله في مباراة الداخلية

أوضح أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك حقيقة ظهور محمود عبد المنعم "كهربا" غاضبا عقب استبداله في مباراة الداخلية.

ميدو استهل ولايته الثانية مع الزمالك بفوز ضد الداخلية بهدفين نظيفين سجلهما أيمن حفني والبديل محمد سالم.

وقال ميدو عبر قناة LTC: "لا توجد أي مشكلة على الإطلاق مع كهربا".

وتابع المدير الفني السابق للإسماعيلي "كهربا أحد اللاعبين الذين أحبهم للغاية حتى قبل تولي مسؤولية الزمالك".

وأردف "ربما يكون حزينا يرغب في الاستمرار داخل الملعب أو أي شيء بسيط أخر. لا توجد مشكلة".

لا أنظر للأسماء

وأضاف "أنا لا أنظر للأسماء. اليوم خرج شيكابالا وباسم مرسي وكهربا. كل ما أنظر إليه هو ما يحتاجه الزمالك فنيا في الملعب".

وأكمل "طريقة اللعب كانت تحتاج لتلك التغييرات ولهذا قمت بها".

وأتم "اللاعبون سيعتادون طريقتي سريعا بالتأكيد".

مرتضى

وتحدث مرتضى منصور عبر القناة نفسها عن صورة كهربا وهو يسدد زجاجة أثناء خروجه مستبدلا.

وأفصح رئيس الزمالك "كهربا كان غاضبا من حكم المباراة لأنه طلب خروجه من مكان مختلف في الملعب".

وأتم "كهربا غير غاضب ولا يغضب وقد كنت معه ووالده أمس وأعرف جيدا ما أقول".

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