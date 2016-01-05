"هدوئك طريقه للنجاح".. 6 خطوات تخفف قلق الأمهات فترة الامتحانات

لا تقتصر الحالة النفسية المتوترة خلال فترة الامتحانات على الطلاب فقط، ولكن تشاركهم الأمهات فى نفس الحالة، نظرا للخوف الزائد على الدرجات التى سيحصل عليها الأبناء فى المراحل التعليمية المختلفة، والتى تحدد كل منها مستواه فى المرحلة التالية.

وتقول الدكتورة نبيلة السعدى، أخصائية التواصل الاجتماعى والمتخصصة فى سلوكيات الأطفال "مع بداية التحاق الطفل بالدراسة تشعر الأم بالتوتر، ويزداد كلما زاد فى العمر ووصل إلى المراحل التى يطلق عليها "شهادة"، وتنعكس هذه الحالة على الطلاب بالسلب، نظرا لطريقة التعامل الموترة والشديدة التى يتم التعامل معهم بها بسبب التوتر.

وتضيف: وحتى تستطيع الأم التماسك أمام أبنائها فترة الامتحانات عليها اتباع الخطوات التالية..

>1. الاهتمام بتغذية أبنائها خلال هذه الفترة.

2. احتضان الأبناء وتوفير أجواء الهدوء التى تساعدهم على المذاكرة مثل عدم الاستماع إلى التليفزيون والأغانى بصوت عال، وتقليل استقبال الأصدقاء فى المنزل حتى لا يشتت انتباهه.

3. تخصيص وقت للترفيه تلعب فيه الأم مع أبنائها، لتجديد طاقتهم وكسر أجواء التوتر التى تخيم على المنزل.

4. تخصيص وقت للأم تخرج فيه مع أصدقائها وتتحدث معهم فى أمور غير الامتحانات والدراسة، حتى نعطى فرصة للعقل للتفكير بطريقة إيجابية وهادئة.

5. التعرف على قدرات ومهارات ابنها حتى تستطيع توظيفها بشكل يشجعه على المذاكرة، فمثلا لو كان يهوى الموسيقى يمكن شراء الآلة التى يحب العزف عليها لتكون حافز له على النجاح.

>