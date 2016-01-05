السعودية تدين أعمال العنف ضد بعثتها الدبلوماسية بإيران أمام مجلس الأمن

>أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية، وفشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسى من مبادئ حرمة المبانى الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية فى الرسالة التى وجهها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمى إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت الرسالة إلى الاقتحام والهجوم ضد سفارة المملكة العربية السعودية، يوم 2 يناير فى طهران فى الوقت الذى تم فيه انتهاك ونهب مقر السفارة وإشعال النار فيها، وفشل السلطات الإيرانية فى القيام بواجباتها لتوفير الحماية الكافية، ووقوع هجوم مماثل، خلال اليوم نفسه، ضد القنصلية السعودية فى مدينة مشهد، إيران. وفشل السلطات الإيرانية فى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لمنع وقوع الهجمات.

وذكرت "أن حكومة المملكة العربية السعودية تدين بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية. وعلاوة على ذلك، الشعور بالفزع إزاء فشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسى من مبادئ حرمة المبانى الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة، بما فى ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات القنصلية، باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المبانى الدبلوماسية والقنصلية ضد أى اقتحام أو ضرر".

ودعا المعلمى إلى تعميم هذه الرسالة على جميع أعضاء المجلس وإصدارها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، فى إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة".

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