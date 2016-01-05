هبوط طائرة ألمانية اضطراريا بمطار القاهرة لإنقاذ سعودى أصيب بأزمة قلبية

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الألمانية لوفتهانزا اضطراريا مساء اليوم الثلاثاء بمطار القاهرة لإنقاذ حياة راكب سعودى أصيب بأزمة قلبية مفاجئة خلال عبور الطائرة الأجواء المصرية قادمة من ألمانيا فى طريقها للمملكة العربية السعودية

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة إنه أثناء عبور رحلة الخطوط الألمانية ــ لوفتهانزا ــ رقم 622 للأجواء المصرية قادمة من فرانكفورت فى طريقها إلى الرياض فوجئ الطاقم بإصابة راكب سعودى 25/ عاما/ بأزمة قلبية مفاجئة تستلزم الهبوط بأقرب مطار ونقله للمستشفى.

وسارع قائد الطائرة الألمانية الاتصال ببرج المراقبة بمطار القاهرة للسماح له بالهبوط الاضطرارى حيث تم نقل الراكب إلى مستشفى للعلاج بينما استأنفت الطائرة رحلتها بدونه بعد توقف حوالى ساعة وعليها 180 راكبا.

>