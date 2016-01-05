«قراصنة» يتسببون في انقطاع التيار الكهربائي بـ«أوكرانيا»

تسبب هجوم إلكتروني استهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية، في انقطاع التيار الكهربائي في غرب البلاد، في نهاية ديسمبر، كما أعلنت اليوم الثلاثاء مصادر محلية، وشركة “إيزيت” للأمن المعلوماتي، التي أكدت أنها “سابقة عالمية”.

وقالت فرق ايزيت فرانس إن “الفيروس نشر بهجوم معلوماتي بإرسال ملف ايكسل خبيث”، موضحة أنها رصدت الهجوم في حين كانت فرقها تراقب الفيروس منذ أشهر عديدة.

وفي 23 ديسمبرغرق قسم كبير من منطقة إيفانو – فرانكيفسك في غرب أوكرانيا في الظلام، لساعات كما قالت شركة الكهرباء المحلية.

وأضافت الشركة أن هذا العطل حصل “بسبب تدخل أشخاص غير مرخصين في نظام التحكم عن بعد”، واضطر الفنيون إلى إعادة التيار “يدوياً”.

وبعد ذلك أشارت الأجهزة الأوكرانية الخاصة إلى أنها عثرت على برامج خبيثة على شبكات عدة شركات كهرباء محلية، بحسب بيان.

وأكد مصدر أوكراني قريب من الملف، الثلاثاء: “اكتشفنا فيروساً لم نرصده من قبل. تسبب الفيروس بأضرار وتوقف النظام الآلي عن العمل، وانطفأت أجهزة الكمبيوتر”.

وقالت ماريا ريمار ممثلة فرع الأجهزة الأوكرانية الخاصة في منطقة ايفانو- فرانكيفسك: “نحاول كشف ملابسات على الحادث. في الوقت الراهن لا يمكننا القول من يقف وراء ذلك ولا السبب”.