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تهريب الوقود لتونس والمغرب يسبب خسائر بقيمة 2 مليار دولار للجزائر

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تهريب الوقود لتونس والمغرب يسبب خسائر بقيمة 2 مليار دولار للجزائر تهريب الوقود لتونس والمغرب يسبب خسائر بقيمة 2 مليار دولار للجزائر

 

النفط الجزائري – أرشيفية

أكد أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن رفع الوقود قد يسهم في الحد من ظاهرة تهريب هذه المادة إلى المغرب وتونس الذي يسبب خسارة للبلاد بقيمة ما يقارب ملياري دولار سنويًا.

وأكد أويحيى في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ‘‘ ما يجب أن يعرفه الشعب الجزائري هو أن الدولة تستورد ما يعادل خمسة مليارات دولار من المحروقات بالأسعار العالمية لتبيعه بعُشر سعره’’، حسبما أفادت مونت كارلو.

وأوضح أن الوقود الذي تستورده الدولة الجزائرية من الخارج يهرب إلى الدول المجاورة، خاصة تونس والمغرب. وقال ‘‘ نحن نسقي شمال إفريقيا بأكثر من ملياري دولار من المحروقات، ديزل وبنزين وغير ذلك..’’.

وكانت السلطات الجزائرية رفعت منذ الأول من يناير أسعار الغاز والكهرباء والوقود لمواجهة الأزمة التي تسبب فيها انهيار أسعار النفط المصدر الأول لتمويل ميزانية الدولة.

وكان وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي أكد في تصريح صحافي أن 600 ألف سيارة في تونس والمغرب تسير بالوقود الجزائري، وقدر كمية الوقود المهربة سنويًا إلى الدولتين بأكثر من 1,5 مليار لتر من الوقود.

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أونا

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