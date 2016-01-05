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نائبة برلمانية تساهم فى فض اعتصام مرضى الفشل الكلوى بنجع حمادى

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نائبة برلمانية تساهم فى فض اعتصام مرضى الفشل الكلوى بنجع حمادى نائبة برلمانية تساهم فى فض اعتصام مرضى الفشل الكلوى بنجع حمادى
ساهمت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا على فض اعتصام المرضى فى مستشفى نجع حمادى العام، والذى بدأ اليوم بسبب عدم الاهتمام بهم خاصة مرضى الفشل الكلوى.
>اليوم السابع -1 -2016
>وقالت سحر صدقى، فى تصريحات خاصة، إنها تواصلت مع المسؤولين فى محافظة قنا وعلى رأسهم المحافظ عبد الحميد الهجان ووكيل وزارة الصحة هناك، لإيجاد حلول لمشاكل المرضى المتراكمة خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت النائبة، أن اعتصام المرضى اليوم جاء لعدم وجود أطباء أثناء عملية الغسيل الخاصة بمرضى الفشل الكلوى، وهو ما اعتبرته استهانة بالمرضى وبصحة المواطنين، مشيرة إلى أن مرضى الغسيل الكلوى استجابوا لها بعدما وعدتهم بحل المشاكل الطبية التى يواجهونها.
>اليوم السابع -1 -2016
>وعلى صعيد متصل كلف محافظ قنا ووكيل وزارة الصحة إدارة المستشفى بضرورة وجود طبيب متخصص أثناء عملية الغسيل للمرضى، وسط تأكيدات من المحافظ على أنه سيكون هناك تحقيقات للمقصرين فى مستشفى نجع حمادى العام، خاصة فى وحدة الغسيل الكلوى.
>اليوم السابع -1 -2016
>ورحبت النائبة، بقرارات المحافظ ووكيل وزارة الصحة، والتى تساهم فى ايجاد حلول سريعة تخدم المرضى فى مستشفى نجع حمادى العام، مناشدة جميع المسؤولين باتخاذ قرارات جدية لخدمة مرضى الفشل الكلوى فى محافظة قنا بشكل عام.

وشارك فى فض الاعتصام الدكتور بدوى المعاون وكيل الوزارة ومدير الإدارة الصحية، والدكتور نبيل فخرى والدكتور أسامة عبد المقصود، بعد الحصول على قرارات هامة وجدية لخدمة المرضى.

اليوم السابع -1 -2016
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