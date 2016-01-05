محافظ القليوبية يطالب بتفعيل أنشطة الأندية الرياضية ومراكز الشباب

طالب الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، بتفعيل الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب خلال جولته اليوم لتفقد إستاد مدينة بنها، وتفقد أعمال التطوير الجارية به بالإضافة إلى غرفة المراقبة والتحكم والملاعب والصالة المغطاة.

وتفقد المحافظ نادي بنها الرياضي وتفقد أعمال تطوير حمام السباحة والملاعب والحديقة الإجتماعية وبعض الأنشطة الأخرى، حيث إلتقي بفريق الأشبال وفريق الشباب وسألهم عن أحوالهم وإستمع إلى مشاكلهم ووعدهم بحلها بعد دراستها، كما سأل المحافظ عن الأنشطة الرياضية الموجودة وطالب بتفعيلها.

وتوجه المحافظ لتفقد عددا من مراكز الشباب التابعة لمركز، ومدينة بنها وهم مركز شباب الساحة ببنها وقابل فريق الشباب به وفريق الأشبال وسلم عليهم وشجعهم، كما زار المحافظ الملعب الخماسي لكرة القدم التابع لمركز الشباب، وتحدث مع الشباب حول المشاكل التي تواجههم.

وقال له أحد الشباب أنه يريد عمل شراكة أو بروتوكول بينهم وبين كلية الطب جامعة بنها، فقال لهم المحافظ سأتحدث مع الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها في هذا الشأن، ثم زار أكاديمية الطفل الموهوب بالمركز مبديا إعجابه الشديد بها، حيث يوجد بها دورات لتعليم اللغات والكمبيوتر للأطفال والتنمية البدنية والذهنية لهم، فضلا عن حضانة للأطفال ووعدهم بتكرار الزيارة خلال إجازة نصف العام، وتفقد مركز شباب بطا وتفقد أعمال تطويره والملاعب والمدرجات والأنشطة الموجودة بالمركز وبعدها توجه مركز شباب كفر الجزار وزار مبنى الحضانة به وهي مقسمة إلى عدة مستويات سنية لتناسب الأعمار المختلفة للأطفال "3 سنوات – 4 سنوات – 5 سنوات"، كما زار مركز شباب ورورة لعمل لقاء مع الأهالي والشباب لمناقشة مشاكل القرية.