بالفيديو.. مستشار الأزهر رداً على "القمنى":"جينات الشعب المصرى وهواه أزهرى"

شن الدكتور محمد مهنا، مستشار شيخ الأزهر، هجوماً حاداً على سيد القمنى بعد تطاوله على مؤسسة الأزهر الشريف ووصفه لها بـ"الإرهابية"، معتبراً أن تطاوله تجاوز الأزهر وطال الدولة والشعب.

وقال مستشار شيخ الأزهر، فى مداخلة هاتفية برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن هذا بلاء نصاب به كثيراً فى أمتنا عموماً ومصر بصفة خاصة، موضحاً أن القمنى لم يتطاول على الأزهر فقط، بل تطاول على الشعب والحضارة المصرية، والدستور والدولة.

وأَضاف إنه إذا كان الله قد حبا الحجاز بالكعبة لأن تكون قبلة المسلمين، فقد حبا مصر بالأزهر لتكون قبلة علمية لطلاب العالم الإسلامى، مستطرداً: "جينات الشعب المصرى وهواه أزهرى".

ورفض محمد مهنا، التطاول على الأزهر واتهامه اتهامات باطلة، مضيفاً: "من يفعل ذلك جاهل وآثم، وتم رفع دعوى فى هذا الشأن ضد القمنى، ولكن أرى أن الجرم تجاوز الأزهر وأكبر من مجرد الدعوى".