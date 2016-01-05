خالد صلاح:ما نشر عن النائب المعين يتطلب رد الدولة..و"انفراد": لم ينكر التهم

قال الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن ما نشر عبر موقع "انفراد" الإخبارى بشأن النائب المعين عبد الفتاح سراج الدين والمتورط فى البناء على أرض زراعية، وتغييره صفته الحزبية التى تسببت فى إسقاط عضويته فى عام 2012 حسب ما ورد فى التقرير الإخبارى المنشور، يتطلب رداً من الدولة.

وأضاف الكاتب الصحفى، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن النائب تصالح مع الدولة فيما بعد ومن ثم تم تعيينه مؤخراً فى قائمة الــ28، وتابع:"هل ذلك حقيقى وتم تبرئة النائب وهل الرئيس على علم بذلك؟".

من جانبه قال محمود المملوك رئيس تحرير موقع "انفراد"، خلال اتصال هاتفى بالبرنامج، إن النائب عبد الفتاح أحمد سراج الدين قيادى فى الاتحاد الزراعى والفلاحين وسبق أن خاض الانتخابات بمدينة السادات فى 2012 على مقعد العمال فى الوقت الذى كان يمتلك فيه سجلا تجاريا بالمخالفة لقانون مباشرة الحقوق السياسة، وتابع:" بامتلاك النائب سجلا تجاريا يتعارض مع المقعد الذى يتنافس عليه وأخذ مكانا ليس من حقه وزور فى صفته الانتخابية.. ورغم ذلك فاز النائب فى ذلك الوقت بالمقعد".

ولفت رئيس تحرير موقع انفراد، إلى أن أحد المنافسين له تقدم بطعن فى محكمة القضاء الإدارى بمدينة المنصورة وأثبت أنه يمتلك سجلا تجاريا، الأمر الذى أدانته المحكمة وأصدرت حكماً قضائياً باتاً ضد النائب بعدما تحققت من الواقعة.

وأكد "المملوك" أن هذه جريمة تعد مخلة بالشرف وتقدح فى شرط مهم من ضمن الشروط التى يجب توافرها فى النائب البرلمانى أو يتنافس على مقاعد البرلمان وهى "حسن السمعة"، وتابع:" النائب كان يمتلك قطعة أرض زراعية فى محافظة كفر الشيخ قام بالبناء عليها بالمخالفة للقانون ما دفع المحافظ لإزالة هذه المبانى".

وشدد رئيس تحرير موقع انفراد ، على أن النائب لم ينكر جريمته عندما تحدث معه محررى الموقع بل وقال:" بالفعل أنا كان ليا قضية مخالفة على أرض زراعية وأنا مش أول واحد أخالف.. وأنا نسيت إنه كان معايا سجل تجارى".

واختتم "المملوك" حديثه، بأنه كان من الواجب أن تصل هذه المعلومات إلى مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أن الأمر يشوبه بعض الحرج كون النائب معينا وليس منتخباً.

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